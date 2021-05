Zirytowana Edyta Górniak strofuje fana: "Egoistyczne podejście niedojrzałej duszy. ZRÓB COŚ POŻYTECZNEGO"

zula 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

niestety, jako piosenkarka pani jest skończona. Od lat pani bredzi te głupoty ale nie śpiewa.....poumierali wybitni kompozytorzy i tekściarze, nie ma żadnych piosenek ani osobowości estradowych. Teraz (na jeden sezon) scena należy do nastolatek a pani pokolenie to już przeszłość. Pandemia pokazała, że można bez was żyć a świat nadal się kręci