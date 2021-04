Edyta Górniak twierdzi, że Lady GAGA pije... KREW NIEMOWLĄT!

Szarooka 11 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Mnie tu wyzywaja od war..., ale widzę, że to inne Panie mają problem, z nimi jest problem, Wiola, Edyta, ja bzdur nie wymyślam i do bzdur nie namawiam. Przesada co robią te 2. I jeszcze ktoś to dalej przekazuje, pisze o tym by inni czytali. Chore.