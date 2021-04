Edyta Górniak twierdzi, że Lady Gaga to... SŁUŻEBNICA SZATANA! "Ach, jak ona uwielbia ROGI" (FOTO)

xxx 14 min. temu zgłoś do moderacji 12 11 Odpowiedz

Akurat ma rację. W teledyskach Britney, katy perry, gagi, rihanny jest pełno znaków illuminati. Zastanawia mnie tylko czy one są takie głupie, że pozwalały na to, i nie miały pojęcia co to znaczy, czy od dziecka miały pranie mózgu, ze to jest coś ok. A tak przy okazji, obejrzyjcie filmik otwarcia tunelu w Szwajcarii - najdłuższego w Europie, i jak wyglądała uroczystość. Nie jestem fanką ani Edyty, ani teorii spiskowych. Ale gdyby dwa lata temu ktoś powiedział nam jak będzie wyglądał 2020 ludzie powiedzieliby, ze to teorie spiskowe. Dlaczego Kościoły, i sklepy mogą być otwarte, a hotele, restauracje, siłownie nie mogą działać w takim samym reżimie? Wykończą biznesy. Staniemy się krajem socjalno komunistycznym.