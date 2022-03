Zjawiskowa Kate Middleton olśniewa w niebieskim płaszczu od Catherine Walker (ZDJĘCIA)

Asnek 29 min. temu zgłoś do moderacji 32 12 Odpowiedz

No Anje Rubik można zjechać, że wychudzona ale Kaśka to już klasa… Zabiedzona dziewczyna, żadna klasa, wisi to na niej jak na byku skóra. Na bank żre tylko zieleninę bo to jej daje poczucie kontroli w tym toksycznym cyrku Eliżbietki