Iga Lis i Taco Hemingway podczas wyprawy po kwiaty

Choć nadal zakochani raczej stronią od publicznego okazywania sobie miłości, nic nie wskazuje na to, by ich związek przechodził kryzys. Od czasu do czasu uraczą nas bowiem wspólnym zdjęciem na Instagramie, Taco pokusi się o wers poświęcony ukochanej albo - jak bywa to najczęściej - zakochanych "przyłapią" stołeczni paparazzi. Nie jest to jednak wcale tak proste zadanie, ponieważ na co dzień Iga i Taco pomieszkują w Londynie. Teraz jednak już od dłuższego czasu można spotykać ich nad Wisłą. Być może ma to związek ze zbliżającą się premierą nowej płyty 29-letniego rapera, z której pierwszy kawałek ujrzał światło dzienne już w miniony piątek.