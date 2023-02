Zmordowana Małgorzata Rozenek wędruje do domu po ciężkim dniu pracy w swoim butiku (ZDJĘCIA)

Małgorzata Rozenek wczuła się mocno w zimowy klimat. Za każdym razem, gdy mieliśmy ostatnio okazję ją widywać, miała na sobie biel od stóp do głów. Nieważne, czy prowadziła odcinek śniadaniówki z Andrychowa, czy biegała po Mokotowskiej za sprawunkami. To właśnie na "najbardziej luksusowej" warszawskiej ulicy przyłapali ją we wtorek paparazzi. Gwiazda wyłaniała się akurat z butiku własnej marki Mrs Drama.