Znany architekt kupił i wyremontował dom Jerzego Połomskiego. "Nie ma drzwi, są same okna" (ZDJĘCIA)

To Jerzy Połomski zaprojektował ten dom i rozpoczął jego budowę w 1976 r., więc ten dom jest historią, choć odrobinę go przebudowałem. Daje mi odrobinę prywatności i spokoju. Mogę tu odpocząć. Cisza jest fantastycznie. Ten dom jest teraz po remoncie. Jest w sumie dziwny. Nie ma w nim drzwi, są same okna, chciałem mieć kontakt z ogrodem i lasem, chciałem widzieć, jak zmienia się las - tłumaczył w "Dzień dobry TVN" Krzysztof Miruć.