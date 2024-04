Żona Bocheńskiego działa w polityce, a Biejat strzeże prywatności męża. Oto drugie połówki kandydatów na prezydenta Warszawy (ZDJĘCIA)

Agnesss 2 godz. temu zgłoś do moderacji 96 58 Odpowiedz

Poczytajcie o powiązaniu Trzaska z grupą Bildenberga itd . Tzw młody następca Tuska. Dlatego tak się nie lubią - bo Rafałek gdyby mógł to dawno już by ryżego wygryzł ale musi cierpliwie czekać na swoją kolej w poczekalni …. Jako prezydent stolicy . Acha Ci co uwielbiają zielony ład i 15 minutowe miasta niech napiszą co Trzaskowski naprawdę zrobił dla Warszawy ? I niech wypowiedzą sie Ci prawdziwi warszawiacy co kończyli tu szkołę podstawową a ich rodzice studia a nie naleciałości że ściany wschodniej co tu kariery robią wielkie w korpo i kawalerki w kredycie na Białołęce spłacają a pojęcia nie mają jak wyglądało to miasto 40 lat temu ……