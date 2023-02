Żona Brooklyna Beckhama ma SIEDMIORO rodzeństwa. Oto wszyscy spadkobiercy miliardowej fortuny Nelsona Peltza (ZDJĘCIA)

Rok młodszy od Matthew jest Will. 36-latek podobnie jak Nicola jest aktorem. Zagrał w takich produkcjach jak m.in.: "Uwiązani", "Koniec przyjaźni", "Kolekcjoner" czy "Euforia". W jednym z wywiadów przyznał, że to dzięki młodszej siostrze zainteresował się aktorstwem. "Moja młodsza siostra Nicola jest aktorką i poprosiła mnie, żebym powtarzał z nią rolę. To był pierwszy raz, kiedy widziałem scenariusz. Miała wtedy dziewięć lat, więc pomagałem jej, żeby zrozumiała całą historię. Wtedy zdałem sobie sprawę, że jest to coś, co mnie naprawdę pasjonuje".