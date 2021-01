"Żonka" Julia Wieniawa czule przeciera kwiaty szmatką: "MAMUSIA DBA"

Moi ogrodnicy powiedzieli, że w weekend ma być minus 20 stopni, więc palemki z góry przyszły do salonu (...). Trzeba o nie troszkę zadbać, więc będę tutaj miała teraz taki kącik palmowy - mówi na nagraniu celebrytka.

Wycieranie liści skórkami od bananów kwiatki kochają. Jak są kilkudniowe, to możesz ponacinać dodatkowo, żeby były bardziej świeże/wilgotne. Pięknie się po tym błyszczą liście i się odżywiają tym, co jest w skórce - radzi fanka.

Wow, no co ty, jak to? Nie znałam tego - pisze podekscytowana Wieniawa.