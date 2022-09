Żony i partnerki wspierają polskich siatkarzy po meczu z Włochami: Bartosz Kurek, Marcin Janusz, Mateusz Poręba i inni (ZDJĘCIA)

nna 6 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

"po porażce"? Czy wy tam w tym pudlu jesteście normalni? Jestesmy wicemistrzami świata, heloł, jaka to porażka? Bo nie wygraliśmy jednego meczu? Sirjusli? To ogromna wygrana, kopacze ledwo przechodzą, wiecznie są męcze o honor, siatkarze nie odnieśli porażki, tylko ogromny sukces, ale z was ciołki, dramat