Zrelaksowana Iga Świątek pozuje w bikini. Ikona sportu podzieliła się serią prywatnych kadrów (ZDJĘCIA)

Też mam taki biust! O czyli to normalne! Już się przyzwyczaiłam do oglądania tych piłek z mediach spol i myślałam,że moje to wybryk natury,a tu się okazuje,że to normalny biust. Po prostu naturalny! Dzięki Iga za to zdjęcie! Dajesz nadzieję! Wreszcie normalnie wyglądająca dziewczyn! Na tle tych sztucznych lasek, wyglądasz inaczej! Dzięki Iga! Pozdrawiam!