Iga Lis i Taco Hemingway

Chociaż oboje są aktywni w mediach społecznościowych, to ich wspólne zdjęcia są rzadkością , a nawet fotoreporterom nieczęsto udaje się "przyłapać" ich w miejscach publicznych.

Iga i Filip, bo tak naprawdę ma na imię raper, jakiś czas temu przeprowadzili się do Londynu, by tam zacząć nowe życie. Od niedawna przebywają jednak w Warszawie ze względu na zobowiązania zawodowe. Iga wzięła bowiem niedawno udział z Maćkiem Musiałowskim w "tajemniczym projekcie", który wymagał od nich samotnej podróży pociągiem do Krakowa.