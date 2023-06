Zwinna niczym antylopa Kate Middleton prezentuje swoje umiejętności w rugby (ZDJĘCIA)

Na przemian z doniesieniami o kolejnych problemach między członkami rodziny królewskiej w mediach pojawiają się relacje z tego, jak royalsi wywiązują się ze swoich obowiązków. Najbardziej zapracowana zdaje się być księżna Kate. Dopiero co pisaliśmy o jej wizycie w Windsor Family Hub , a już zdążyła odhaczyć kolejne publiczne wyjście.

W środę Kate Middleton udała się do Maidenhead Rugby Club. Tam spotkała się zawodowymi rugbistami, z którymi w ramach swojej kampanii "Shaping Us" rozmawiała o tym, jak doświadczenia z dzieciństwa wpłynęły na ich kariery sportowe. Zanim jednak doszło do poważnych pogawędek, zaprezentowała swoje sportowe umiejętności.