Zwyczajni król i królowa Danii dokazują na wakacjach we Włoszech (ZDJĘCIA)

Kanye West i Bianca Censori wybrali się ostatnio do kina. Żona rapera, która tego dnia znów zaszokowała prześwitującym topem bez stanika, oraz eksmąż Kim Kardashian nie mogli jednak wrócić do domu, bo... nie poradzili sobie z otworzeniem drzwi do luksusowej Tesli. Interweniował nawet ochroniarz.