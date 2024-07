Chwile grozy z udziałem królowej Danii. Została potrącona przez mężczyznę na SKUTERZE. Wszystko się nagrało (WIDEO)

Sieroty z was 1 godz. temu zgłoś do moderacji 10 3 Odpowiedz

Naprawdę? Ona raptem straciła równowagę a Wy to nazywacie "dramatyczną chwilą" "wypadkiem na OCZACH DZIECI".... Co Wy wiecie o wypadkach, w których giną ludzie? Widzieliście kiedyś prawdziwy dramat na oczach dzieci, rodziny? Jak porównacie sytuację z Królową Danii do śmierci rodziny na A1? Skoro wzdrygnięcie Królowej to dramatyczna sytuacja, wypadek na oczach jej dzieci, to wypadek tamtej rodziny był czym? Weźcie się bananowe dzieci w tej redakcji za jakieś korepetycje, posłuchajcie mądrzejszych od siebie bo żal czytać, na serio...