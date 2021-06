15. URODZINY PUDELKA! O tym mówiło się w 2010 roku: premiera "Ciacha", Ilona Felicjańska skazana za jazdę po pijaku, "Nocnik" Andrzeja Żuławskiego i mięsna stylizacja Lady Gagi…

Ola 47 min. temu zgłoś do moderacji 39 9 Odpowiedz

Doda, tak się czepiałaś playbacku Mandaryny, ale w Sopocie to Marta i zaśpiewała i zatańczyła na żywo, a ty tylko zatańczyłaś - nie umiałaś jednocześnie śpiewać i tańczyć. Nigdy nie mogłaś się pogodzić, ze byłaś tą druga, dlatego musiałaś podłożyć Marcie świnie w Sopocie (nie jest to wyłączenie playbacku, bo próby live wyszły fenomenalnie), ale sytuacja za kulisami o której wiedza nieliczni - techniczne usterki i podarcie kostiumu, to tylko szczegół. Marta mogła zrobić dramę jak Szulim, ale była młoda naiwna i nie chciała skandalu, bo i tak miała dość po rozstaniu z Michałem. Gdyby nie ta sytuacja, to Mandaryna nadal byłaby numer one - wamp na scenie, śliczna dopieszczona przez życie laleczka sceniczna.