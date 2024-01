17-letnia Suri Cruise samotnie drepcze ulicami Nowego Jorku. Widać po niej modowe zacięcie? (ZDJĘCIA)

LekSOR💙 41 min. temu zgłoś do moderacji 41 4 Odpowiedz

Zwykły, szary dzieciak nastoletni. Podlotek, który wyrośnie za chwilę na kobietę. Ma swoje problemy, marzenia, kompleksy zapewne też. To wcale nie jest łatwy wiek dla młodych kobiet, a wy w kółko oceniacie i trujecie. Sama pamiętam jak okropnie się czułam będąc w tym wieku pod wiecznym ostrzałem "troskliwych" cioteczek, rodziców, rówieśników, a nawet obcych ludzi na ulicy, bo Polacy są wredni. Nieraz wąsaty Janusz potrafił mnie klepnąć w tyłek na ulicy albo na cały głos powiedzieć żebym się opaliła, bo wyglądam jak trup. No ale oczywiście kiedy mi się coś nie podobało i protestowałam to słyszałam: "nie histeryzuj, nie bierz tak wszystkiego do siebie, miej dystans do siebie, zachowuj się awanturnico, bo cię żaden nie będzie chciał". Dlatego uważam, że tego typu artykuły są zwyczajnie prymitywne i prostackie, nawet jak na ten portal.