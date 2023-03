19-letnia znajoma Sebastiana Fabijańskiego pokazała STARE ZDJĘCIA! "Niesamowita zmiana" (FOTO)

Anita 13 min. temu zgłoś do moderacji 15 1 Odpowiedz

Ludzie są zepsuci, co tu więcej powiedzieć. Ja się boję żyć w dzisiejszych czasach. Urodziłam się i dorastałam w czasach PRL-u. Pamiętam żywność na kartki, pochody pierwszomajowe , salony Pewex, dyskoteki w remizie strażackiej , odpusty kościelne itp. Mam co wspominać 😃 Może nie było luksusów ,ale było bardzo ciekawie, całe dnie spędzało się na dworze na zabawach i spotkaniach ze znajomymi. Dzisiaj dzieci siedzą w domu a jak się spotkają to dalej siedzą ... w telefonie i nie wiedzą co mają robić. Patrzę na mojego syna i martwię się jaką będzie miał przyszłość, jaką pracę , znajomych, rodzinę. To jest straszne jak wszystko się zmieniło 😕