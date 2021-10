42-letnia Kourtney Kardashian w kusej spódniczce zmierza z Travisem Barkerem na imprezę Kendall Jenner (ZDJĘCIA)

Szpic black k... 15 min. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz

Ah te klasyczne czarne kozaki w szpic, to był mega trend, lata 90 te! Trend wraca dziewczyny, czmyk do piwnicy i kozaków szukać 🤘🏻 Wszystkie takie miałyśmy w liceum. Nosiło się do jeansów i bluzy w kolorze neon pink albo czarnego golfa + solarium 20 min / 2 w tygodniu podstawa. 😂 Wieś była ale super beztroskie czasy - bez Insta i selfików.