Claudia Schiffer bez makijażu

Do wszystkich osób, które uważają, że powiedzenie o kobiecie, że wygląda jak Niemka je obrazi (Robert Lewandowski też się zalicza do tej grupy): widać waszą zaściankowość i kompleksy na punkcie własnego wyglądu. Nie podróżujecie, to może nie wiecie, że Niemki wyglądają teraz inaczej niż zza czasów przed upadkiem Muru Berlińskiego. Polki lubią o sobie myśleć jako o „narodzie wybranym” jeśli chodzi o urodę kobiet. Może tak było zza czasów PRL, teraz wiele kobiet jest zwyczajnie oszpeconych przez uzależnionych od zabiegów przez branżę beauty. W Skandynawii kobiety wyglądają zdecydowanie lepiej jako kolektyw, plus nie muszą robić full make-up’u przed zakupami w Biedrze. Nie pocieszajcie się, bo z wyjątkiem dobrych dzielnic w dużych miastach, jest przaśność. Szczególnie mentalna.