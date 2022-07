54-letnia Joanna Przetakiewicz prezentuje modne stylizacje pod okiem... Moniki Olejnik (ZDJĘCIA)

Normalna 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Co to za porównanie? Olejnik coś sobą przedstawia, pracuje GŁOWĄ a nie... Celebrytki takie jak Kulczykowa (wiadomo jak zdobył swoja 'pozycję). A w głowie siano i pozerstwo. Tylko ciuchy! .Tylko kasa! A inne sprawy? wiedza, etyka, pomoc potrzebującym...Po co? Ale i tak , mówiac brutalnie- do grobu nie zabierze!