57-letni Vincent Cassel odsłania tors na imprezie karnawałowej w towarzystwie młodszej o 30 lat ukochanej. Ładna z nich para? (ZDJĘCIA)

Podczas kiedy my weszliśmy już w okres Wielkiego Postu nierozerwalnie związanego z wstrzemięźliwością od wszelkich zabaw, ponad 10 tysięcy kilometrów stąd trwa szalona fiesta, która co roku gromadzi kilka milionów ludzi beztrosko bawiących się na ulicach Cudownego Miasta. W gronie imprezowiczów naturalnie można też wypatrzeć znanych i lubianych. W tym roku bioderkami do największych latynoskich hitów bujał 57-letni Vincent Cassel, przeżywający właśnie drugą młodość u boku młodszej o dokładnie 3 dekady modelki Narah Baptisty.