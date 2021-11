63-letnia Madonna WYPINA PUPĘ I OBNAŻA PIERSI w sesji w pościeli (ZDJĘCIA)

Madonna nie zyskała rozpoznawalności tylko i wyłącznie dzięki swojej muzyce, ale również za sprawą licznych skandali i niewątpliwego uzależnienia od ciągłego szokowania publiczności. Jeżeli ktoś myślał, że "królowa popu" z wiekiem nieco się wyciszy, nic bardziej mylnego. W ostatnim czasie gwiazda ze sceny przerzuciła się na Instagram, gdzie prezentuje coraz to odważniejsze zdjęcia.

Kilka tygodni temu 63-latka wrzuciła do sieci kontrowersyjną sesję, w której leżąc z wypiętymi, niemal nagimi pośladkami, odtworzyła "scenę śmierci" Marilyn Monroe. Jej "kreatywność" nie spotkała się jednak z entuzjazmem ze strony obserwatorów. Większość była fotografiami wyraźnie zniesmaczona...

Nieprzychylne komentarze najwyraźniej nie zniechęcają Madonny do dzielenia się efektami kolejnych wyuzdanych sesji zdjęciowych. W środę na instagramowym profilu artystki pojawiły się kolejne obrazki z nią w roli głównej. Za scenerię po raz kolejny posłużyła jej sypialnia, a ona sama znów postanowiła przyodziać się w naciągnięte po pas kabaretki. Skąpą "stylizację" uzupełniła szpilkami oraz biustonoszem, który jednak na co drugim zdjęciu sprawiał wrażenie niepotrzebnego, bowiem zsuwał się, odsłaniając nagie sutki piosenkarki. Na niektórych ujęciach gwiazda całkowicie się go pozbywa, uwalniając "skromnie" skryty za poduszką dorodny biust.