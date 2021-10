Madonna wypina pośladki, odtwarzając ŚMIERĆ Marylin Monroe. Internauci zniesmaczeni: "OBRZYDLIWE I NIESTOSOWNE"

Hanka 27 min. temu zgłoś do moderacji 12 1 Odpowiedz

Ale wiecie co mnie najbardziej denerwuje? To jak ludzie pieją z zachwytu nad jej wokalami i zdolnościami muzycznymi, kiedy ona tak naprawdę nie umie nawet śpiewać.. jest stawiana na równi z Michaelem Jacksonem czy Princem kiedy w rzeczywistości do pięt im muzycznie nie dorasta! Zrobiła karierę tylko i wyłącznie na skandalach i byciu kontrowersyjną. Gaga przynajmniej umie śpiewać ale tez gloryfikuje madonne z niewiadomych mi powodów 🤷🏼‍♀️ To znaczy ok zrobiła dużo dla LGBT walczyła o równość i inkluzyjnosc ale żeby odwdzięczac jej sie nazywając ją królową popu to wielka przesada xD