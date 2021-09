ABBA wraca po 40 latach! Zespół zapowiada serię wirtualnych koncertów

Minęło sporo czasu, odkąd robiliśmy razem muzykę. Prawie 40 lat. Wiosną 1982 roku postanowiliśmy zrobić sobie przerwę i teraz stwierdziliśmy, że czas ją skończyć. (...) Mówi się, że to nieroztropne, by robić 40-letnią przerwę między albumami, dlatego nagraliśmy następcę 'The Visitors' (ostatni album studyjny ABBY z 1981 r. - przyp. red.). Prawdę mówiąc, główną inspiracją do powrotu do studia było nasze zaangażowanie w stworzenie najdziwniejszego i najbardziej spektakularnego koncertu, o jakim mogliście zamarzyć - zapowiedzieli członkowie ABBY podczas transmisji.

To jednak nie koniec dobrych informacji. Zespół zapowiedział także premierę nowego albumu, który zostanie wydany 5 listopada tego roku. Na płycie "Voyage" znajdzie się 10 nowych utworów, a do sieci trafiły już dwa single promujące wydawnictwo: "I Still Have Faith in You" i "Don't Shut Me Down", które zostaną zagrane podczas wyjątkowych koncertów w Londynie.