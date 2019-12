Abp Jędraszewski straszy ekologią: "To zjawisko niebezpieczne. Kwestionuje się istnienie Boga". Paweł Rabiej radzi: "IDŹ DO DIABŁA"

"Naraz wszystko się kwestionuje, czyli faktycznie kwestionuje się naszą kulturę, odwraca się cały porządek świata, zaczynając od tego, że kwestionuje się istnienie Pana Boga - stwórcy, kwestionuje się także rolę i godność każdego człowieka. (...) To się kwestionuje przez różne nowe ruchy, a także próbuje się narzucać jako obowiązującą doktrynę. To zjawisko bardzo niebezpieczne, bo to nie jest tylko postacią nastolatki, to coś, co się na narzuca, a ta aktywistka staje się wyrocznią dla wszystkich sił politycznych, społecznych. To jest sprzeczne z tym wszystkim, co jest zapisane w Biblii, począwszy od Księgi Rodzajów, gdzie jest wyraźnie mowa o cudzie stworzenia świata przez Boga" - słyszymy w rozmowie, której potencjalnie niebezpieczne skutki już spędzają nam sen z powiek.