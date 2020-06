Adam Małysz MA KORONAWIRUSA! "Choroba na razie przebiega bezobjawowo"

Koronawirus. Adam Małysz o kwarantannie polskich skoczków. "Nie jest to łatwa sytuacja. Nie możemy panikować"

Ruszyły także procedury obowiązujące w takiej sytuacji, a więc między innymi kwarantanna oraz poinformowanie osób, z którymi się spotykałem. Piszę o zarażeniu również tutaj, by chronić innych i ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa - podkreślił Adam Małysz . To ważne, by wszyscy, którzy mieli ze mną kontakt w ostatnim czasie, przebadali się i podjęli niezbędne w takich okolicznościach środki ostrożności.

Sportowiec zaapelował też do fanów, by nie rezygnowali ze środków ostrożności. Przyznał, że sam bardzo na siebie uważał, a i tak nie uchroniło go to przed zakażeniem: