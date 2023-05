Adam Zdrójkowski po latach KOMENTUJE głośny konflikt z bratem bliźniakiem: "Ta woja była"

Adam Zdrójkowski opowiedział o relacji ze swoim bratem bliźniakiem

Powiedziałem Kubie, żeby tego nie spierdzielił, bo jest to piosenka bliska memu sercu. I też jaram się, że to zaśpiewał. I nie zapomnę, co zrobił jeszcze po występie, że dał kwiaty moim dziadkom na 52. rocznicę ich ślubu. (...) Łzy pociekły mi po polikach i dalej jestem mu wdzięczny za to, że to zrobił. A wykon był świetny, uważam.