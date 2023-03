Adele komentuje występ Shakiry u Jimmy'ego Fallona i zaśmiewa się na koncercie w Las Vegas: "JEJ EX MA KŁOPOTY" (VIDEO)

gosc 46 min. temu zgłoś do moderacji 42 24 Odpowiedz

Jej ex to dorosły facet i on sobie poradzi, ale dzieci już nie. Sorry, zemsta zemstą, ale mogłaby pomyśleć o chłopcach i załatwić to wewnętrznie, bo ta afera na nich wpływa. I oczywiście są głosy, że to ojciec mógł myśleć wcześniej - racja, mógł, ale mleko się rozlało, a ona jako matka jest niewiele lepsza, choć miała szansę załatwić to z klasą i z myślą o synach. No i jeszcze te wywiady, w których żaliła się, że zrobiłaby wielką karierę gdyby nie musiała zajmować się rodziną.... Szkoda dzieciaków....