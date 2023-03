Tiktokerka twierdzi, że Gerard Pique proponował jej... TRÓJKĄT w klubie. Był wtedy jeszcze w związku z Shakirą!

Nie wiem 28 min. temu zgłoś do moderacji 31 3 Odpowiedz

Tych facetów naprawdę to uszczęśliwia? Takie skakanie z jednej na drugą? Myślałam, że oni też w jakimś stopniu dążą do tego, by ktoś ich kochał, doceniał, że chcieliby w głębi duszy mieć taką 'swoją' osobę, jest tyle pięknych piosenek o miłości napisanych przez facetów, a potem się okazuje, że znaczna część z nich te swoje miłości zdradzała w najlepsze,wiec jak to jest? Można kochać tak bardzo, że słowa płyną prosto z serca, a mimo wszystko porzucić dla kogoś kogo się ledwo zna?