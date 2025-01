Adele zauważona przez fotoreporterów na randce z narzeczonym

Żadnych diet cud. Jak chcecie schudnąć, idziecie do dietetyka po SGGW. Najnudniejszego z nudnych. On Wam rozpisuje dietę - smaczną, ale nudną jak flaki z olejem. Jak skończycie dietę, to jecie już takie porcje i mniej więcej to samo co jedliście na diecie. Jak trochę przytyjecie, to znowu na trochę dieta. Jeśli problem jest poważniejszy to psycholog, leki i zmniejszenie żołądka. Inaczej nie da rady.