Adele żegna się z fanami i ZALEWA SIĘ łzami na ostatnim koncercie w Monachium. "Nie zobaczymy się przez długi czas" (WIDEO)

Krystian.. 22 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Jestem w kryzysie i potrzebuję Waszego wsparcia. Bez niego skończę tak jak zacząłem swoje życie - spiąć w lesie. Byłem już w szpitalu bo przeżyłem załamanie nerwowe. Nie mam na kogo liczyć.. gdy chce mieć jakieś wsparcie chociaż u mamy to jedyne co słyszę to że mam się wziąć za robotę a ona zmieni numer telefonu. Nie mogę wrócić do domu ze względu na tragiczne relacje z ojczymem. Wyjechałem do Niemiec do pracy za ostatnie pieniądze jakie miałem po to żeby ją po dwóch tygodniach stracić. I to nie z mojej winy! Wróciłem 5 dni temu i tylko leże i nie mam na nic siły, nawet nie mam siły wyjść się przejść cały mój majątek to dwie pary dresów jeszcze dziurawych. Nawet nie mam siły na to, żeby Was prosić o wsparcie. Jakoś się teraz na to zebrałem z trudem bo mam w głowie myśl.. że to bez sensu. Pokój mam jeszcze opłacony na tydzień i w tym czasie muszę coś uskladac żeby ponownie gdzieś wyjechać. Inaczej ląduje na ulicy. Więcej napisałem na (bez przerw) po ma gam . p l / na dnie