Adele w ostatnich latach przeszła SPEKTAKULARNĄ przemianę. Lekarka wylicza, jakim ZABIEGOM miała się poddać (WIDEO)

TakaPrawda 7 min. temu

Największa zakłamaną hipokrytką w branży i tak jest Lady GaGa - z jednej strony born this way i ckliwe tanie wzruszenia o akceptacji siebie skierowane do publiczności, a w rzeczywistości twarz już tak przerobiona, że wygląda jak zupełnie inna osoba