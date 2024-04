Spektakularne metamorfozy gwiazd: Kinga Zawodnik, Tomasz Sekielski, Mateusz Borkowski. Rekordzista schudł 170 kg! (ZDJĘCIA)

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Zrzucenie nadprogramowych kilogramów przed sezonem plażowym to dla wielu sprawa priorytetowa. Niestety podjęcie postanowienia to nie wszystko. Ćwiczenia, radykalne diety, operacje zmniejszenia żołądka - to tylko niektóre metody, jakie stosują celebryci, by osiągnąć wymarzoną sylwetkę.