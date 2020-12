AdoptujŚwiadomie: Pudelek szuka domu dla Homera!

Decyzja o przygarnięciu do domu zwierzęcia nie może być podjęta pod wpływem emocji . Opieka nad żywym stworzeniem wiąże się z odpowiedzialnością, która spada na wszystkich członków rodziny. Niestety, wielu z nas brak czasu dla bliskich lub okres izolacji postanawia wynagrodzić nowym członkiem rodziny. Z czasem pupil, który miał być najlepszym przyjacielem rodziny, okazuje się ciężarem . W najnowszej akcji zorganizowanej przez Pudelka chcemy Was przestrzec przed spontaniczną decyzją o adopcji psa. W #AdoptujŚwiadomie prezentujemy Wam historię kolejnego psiego bohatera, który przez ludzką nieodpowiedzialność jest zmuszony szukać nowego i kochającego domu.

Homer został znaleziony ze swoją psią towarzyszką latem w lesie. Psy koczowały tam przez dwa miesiące. Wszystko wskazuje na to, że zostały porzucone ze względu na urlop poprzednich właścicieli. Suczce udało się znaleźć nowy dom, Homer nadal czeka na kochających opiekunów. Dziewięcioletni pies jest wdzięczny za każdy gest przyjaźni. Uwielbia pieszczoty, głaskanie, a także zabawy - patyki czy piszczące piłki to dla niego raj. Widać, że najbardziej spragniony jest bliskości człowieka. Potrzebuje kochającego opiekuna, który zapewni mu poczucie bezpieczeństwa. W zamian zyska wiernego przyjaciela, a Homer godną emeryturę. Choć jego łapki są coraz słabsze, to chętnie wychodzi na spacery. Homer szuka domu bez kota i innych psów.