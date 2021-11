AdoptujŚwiadomie: Pudelek szuka domu dla kochającego ludzi i zabawę Kaziutka!

Nasi bohaterzy wybrali się do psiego spa Doggy Dog Space , gdzie przeszły metamorfozy pod okiem specjalistów. Następnie psiaki wzięły udział w sesji zdjęciowej, do której zostały wystylizowane przez najbardziej znanego stylistę polskich gwiazd Bartka Indykę , a zdjęcia wykonał zdolny fotograf modowy młodego pokolenia Maciej Nowak.

Poznajcie historię Kaziutka. Piesek trafił pod opiekę Fundacji z ulicy. Miał bardzo poturbowaną przednią łapę, prawdopodobnie został potrącony przez auto. Kaziutek przeszedł dwie poważne operacje. Obecnie jest już zdrowy, a łapa nie wymaga leczenia. Niestety operacje spowodowały, że łapa Kaziutka jest krótsza o kilka centymetrów, przez co utyka. Nie powstrzymuje go to jednak od aktywności fizycznej, której jest miłośnikiem. Kaziutek jest psem w średnim wieku, ma około 8 lat.