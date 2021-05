Adrian Zandberg cieszy się, że Małgorzata Rozenek jechała tramwajem. Proponuje jej PODRÓŻ POCIĄGIEM

Celebryci wyjątkowo lubią udowadniać światu, że mimo życia w blasku fleszy są "tacy jak my". Małgorzata Rozenek niedawno pochwaliła się na przykład wrażeniami z przejażdżki warszawską komunikacją miejską. W rozmowie z Pudelkiem Perfekcyjna zdradziła, iż miała okazję przejechać dwa przystanki jednym ze stołecznych tramwajów, a wygląd pojazdu zszokował ją (pozytywnie) na tyle, iż poczuła się jak "starsza pani".

Cieszę się, że pani Małgorzacie Rozenek spodobała się podróż tramwajem. Zachęcam do dalszych podróży transportem publicznym! Pociąg to zawsze dobry wybór. Co prawda nie wszędzie są kolorowe ekrany, ale i tak jest fajnie - polecił polityk Lewicy w rozmowie z Faktem.