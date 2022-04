Agata Załęcka WRÓCIŁA do męża! "Nie mieliśmy kontaktu tylko przez osiem godzin"

ARR 12 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

My też wróciliśmy do siebie. Myślałam, że on już odpuścił, spotkaliśmy się, by pouzgadniać pewne rzeczy i wyszło to zupełnie spontanicznie, że każdy z nas po cichu umierał od środka i chciał wrócić. Odkąd wróciliśmy do siebie po tym wszystkim, jest wspaniale. Zrozumieliśmy swoje błędy i to, że jednak trudno nam bez siebie żyć. No i minie nam zaraz 7 rocznica :)