Agnieszka Chylińska promuje w "Dzień Dobry TVN" swoją ÓSMĄ książkę (ZDJĘCIA)

Te lekcje online jednak trochę robią "muppet show" w głowie - stwierdziła Chylińska. - Siedząc w domu, siłą rzeczy nie gramy koncertów teraz i człowiek musiał sobie znaleźć jakieś zajęcie i jakoś przeżyć to. Nie ma co kryć, wszystkie koleżanki śpiewające szczególnie muzykę rockową, wiedzą, że więcej nas w domu nie było, niż było. I ta konfrontacja, że te dzieci się ma i one potrzebują naszej uwagi dla osoby, która wiecznie gdzieś bywała, to było mocne uderzenie dla mnie - wyznała piosenkarka.