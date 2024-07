Agnieszka Holland wygłosiła przemowę na pogrzebie Jerzego Stuhra. "Odszedł w dobrym momencie"

Pogrzeb Jerzego Stuhra. Agnieszka Holland pożegnała aktora

Kiedy myślę o Jurku, to myślę o nim jako o tym młodym aktorze, którego poznałam jeszcze na studiach. To, co odróżnia narcyza od człowieka z wielkim ego, od prawdziwego inteligenta, to poczucie, że dostało się tyle, ile trzeba dawać - kontynuowała.