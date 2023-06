Agnieszka Kaczorowska nie ochrzciła córek i nie chce, żeby chodziły na religię. Zdradza powody swojej decyzji

Niedawno 30-latka zdradziła, że nie ochrzciła córek. Agnieszka Kaczorowska, która razem z Maciejem Pelą wychowuje czteroletnią Emilię i dwuletnią Gabrielę wyjaśniła, że nie zrobiła tego ze względu na to, by nie zamykać ich "w jednym schemacie". Podkreśliła, że chciałaby, by jej córki w odpowiednim momencie zadecydowały same, w co wierzą.