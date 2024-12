Agnieszka Kaczorowska po ROZSTANIU z mężem wjeżdża z życiowym przekazem dnia: "Psy szczekają, karawana jedzie dalej". Wymownie?

A mnie to wyrażenie strasznie wkurza. Takie „róbta co chceta” po co się przejmować krytyką. Jasne niech każdy robi co chce, jak chce i krzywdzi kogo chce a wszyscy będą przymykać oko na takie obrzydliwe zachowania. Celebrytom się wydaje że wszystko im wolno i nikt nie ma prawa ich oceniać. No chyba że wyłącznie wychwalać pod niebiosa. A jak powinie im się noga to „proszę uszanować moją prywatność w tym trudnym dla mnie czasie”. Ale jak jest dobrze to się chwalą na prawo i lewo. Porażki są jednak mało „celebryckie”.