Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" zapiera się, że NIE UŻYWA FILTRÓW i wyznaje: "Dostaję wiadomości, że PRZYPOMINAM NATALIĘ SIWIEC"

Medialna kariera Agnieszki Kotońskiej dla wielu jest sporym zaskoczeniem. Na obrzeża show biznesu wpłynęła jeszcze w 2014 roku, a dziś, po latach komentowania formatów w ramach programu "Gogglebox. Przed telewizorem" , zapragnęła zostać influencerką. Wcześniej sumiennie przygotowywała się do nowej roli i schudła 40 kilogramów.

Choć Agnieszka Kotońska nie jest pierwszą i zapewne też nie ostatnią uczestniczką "Gogglebox" , która wypłynęła na szerokie wody mediów społecznościowych, to jej poczynania mogą budzić mieszane uczucia. Faktem jest natomiast, że już nawiązuje pierwsze współprace z rodzimymi markami, a jej "odmieniony" styl przywodzi internautom na myśl Małgorzatę Rozenek czy Natalię Siwiec .

W niedzielę Agnieszka postanowiła urządzić sobie z fanami sesję Q&A, podczas której padło m.in. pytanie o naśladowanie drugiej z celebrytek . Najpierw Kotońska stwierdziła, że nie chce się do nikogo upodabniać i "jest sobą", ale w napływie szczerości pamiętała też wspomnieć, że dostaje wiele wiadomości na temat podobieństwa do Natalii...

My też nie... Na tym instagramowi obserwujący Agnieszki jednak nie poprzestali i postanowili ją zapytać o spełnienie i... karierę naukową. Przypomnijmy, że aspirująca celebrytka utrzymuje, że skończyła trzyletnie studia administracyjne w Pile i obroniła licencjat.

Moim zdaniem na pierwszym miejscu jest rodzina. Naukową karierę mam poza sobą, a biznesową prowadzę do dzisiaj - odpisała.

Padło też pytanie o to, po co Agnieszka doczepia włosy, jednak tu odpowiedź okazała się banalnie prosta - "bo jej się podobają". Nieco bardziej drażliwą kwestią okazały się natomiast oskarżenia o używanie filtrów, co Kotońską wyraźnie rozzłościło. Ona sama twierdzi bowiem, że takowych nie stosuje, a internautka się "czepia".