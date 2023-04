Agnieszka Woźniak-Starak rozdaje autografy i mknie z bukietem kwiatów do Tesli za ponad ćwierć miliona (ZDJĘCIA)

Gość 18 min. temu zgłoś do moderacji 7 7 Odpowiedz

Ludzie w golfach, ciepłych kurtkach bo raptem 8 stopni na plusie a Szulim w rozpiętym płaszczu i rozpiętej do pasa bluzce .. Ona chyba w innej strefie klimatycznej żyje .. A jak się dowiedziałam , że Szulim do swojej audycji "Trójkąt " na you tube zaprosiła Dodę to kompletnie zwątpiłam czy ona w ogóle myśli !!! Tyle złego co Szulim narobiła rodzinie Rabczewskiej i ma czelność zapraszać ją na wywiad ? No hello !!! Wiadomo, Rabczewska odmówiła , co było do przewidzenia ..