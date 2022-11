Agnieszka Woźniak-Starak też przyszła na premierę nowych "Listów do M."! Brylowała na ściance CAŁA W CEKINACH. Ikona stylu? (ZDJĘCIA)

gość 32 min. temu zgłoś do moderacji 108 7 Odpowiedz

Jak czytam te obrzydliwe komentarze, to się tylko zastanawiam, jakim trzeba być człowiekiem, żeby pisać o drugiej osobie takie rzeczy. I jeszcze jedno KAŻDEJ wdowie należą się pieniądze po mężu, ale tylko Pani Agnieszki będziecie się czepiać. Zazdrość ludzka nie ma granic. Pani Agnieszka jest wolnym człowiekiem ma prawo się ubrać w co chce, makijaż zrobić jaki chce. Boli was, że mimo tego, co Ją spotkało, układa swoje życie na nowo i próbuje być szczęśliwa.🙄 Pani Agnieszko proszę się nie przejmować, są jeszcze w tym kraju również ludzie, którzy maja ludzkie uczucia, empatię. Proszę spełniać swoje marzenia. 😊