Akop Szostak duma nad butelką wody z posępną miną. W oczy rzucał się tatuaż z podobizną Sylwii (ZDJĘCIA)

Przed małżonkami nowe wyzwania i możliwości. Upłynie jednak zapewne sporo wody w Wiśle, zanim oboje zaczną dostrzegać, że rozstanie może być początkiem jeszcze piękniejszego etapu w życiu. Póki co Akop Szostak stroni od towarzystwa rodziny i znajomych. W Poniedziałek Wielkanocny został zauważony przez paparazzi, jak w pojedynkę przechadza się ulicami stolicy. W pewnym momencie zawitał do jednej z pobliskich kawiarni. Nic jednak nie wskazuje na to, by był umówiony na jakieś spotkanie. 35-latek spędził popołudnie przy butelce wody, co jakiś czas obserwując przez szyby lokalu nieco spowolnione w tym wyjątkowym czasie życie Warszawy.