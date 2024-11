Aleksandra Żuraw wspomina o dorastaniu w cieniu Świadków Jehowy. Rodzice innych dzieci ZAKAZYWALI kontaktów z nią: "Nie mogłam spać po nocach"

Matka dwójki dzieci nie ma żadnych obiekcji przed rozprawianiem na temat szczegółów swojego życia prywatnego. Podczas jednej z wizyt w programie "Dzień Dobry TVN" przyznała, że jej rodzice są świadkami Jehowy, którzy nie stronili od narzucania dzieciom własnych wierzeń i udziału w praktykach religijnych. Dla dojrzewającej Oli w praktyce oznaczało to wyraźne problemy w kontaktach z rówieśnikami. Niestety, ostatecznie negatywnie przełożyło się to na jej relacje z mamą i tatą. Pomimo nieukrywanego żalu do rodzicielki w tym roku wreszcie udało im się spotkać po latach i wyciągnąć do siebie ręce na zgodę.