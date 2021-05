Alex Rodriguez SKOMENTOWAŁ rzekomy związek Jennifer Lopez i Bena Afflecka! Będzie o nią walczył?!

W ostatnich dniach coraz głośniej jest o tym, że JLo i Ben Affleck mogli dać sobie kolejną szansę . Para miała nawet zorganizować romantyczny wypad do Montany, a fani już wieszczą, że "stara miłość nie rdzewieje". Dziennikarze postanowili więc zapytać Rodrigueza o to, co sądzi o plotkach na temat odnowionej relacji Jennifer z eks partnerem. Jego odpowiedź wywołała jednak spore zamieszanie.

Yankees do boju! - wykrzyknął jedynie Rodriguez, uciekając przed dziennikarzami, o czym informuje Page Six.

O co chodzi? Otóż warto wspomnieć, że Alex przez lata grał w drużynie New York Yankees, czym szczyci się do dziś. Jednym z ich największych rywali w rozgrywkach jest Boston Red Sox, której z kolei od lat kibicuje Ben Affleck. Aktor jest tak wielkim fanem ulubionej drużyny, że niegdyś lojalnie odmówił założenia czapki z logo Yankees podczas kręcenia scen do jednej z produkcji, o czym wspomniał w wywiadzie dla The New York Times.