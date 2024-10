Amber Rose oskarża Beyonce o KRADZIEŻ przemówienia z wiecu Kamali Harris. "Ona tak bardzo chce być mną"

Wybory prezydenckie w USA zbliżają się wielkimi krokami. Kandydaci, Donald Trump oraz Kamala Harris, robią wszystko, aby namówić jak najwięcej obywateli do oddania głosu na siebie. Do promocji swoich kampanii często angażują znane osoby. Głośnym medialnym echem odbił się post Taylor Swift, w którym poparła kandydatkę Partii Demokratycznej. Także Beyoncé postanowiła wesprzeć Kamalę Harris, a to doprowadziło do niezwykłych oskarżeń ze strony Amber Rose.